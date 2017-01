19 साल की महिला को भगा नहीं सका तो नाबालिग ने उसके पति का कत्ल कर बोला- वह किसी और की नहीं हो सकती

एक 17 साल का लड़का जब अपनी शादीशुदा एक्स गर्लफ्रेंड को उसके साथ भागने के लिए राजी नहीं कर पाया तो उसके पति की उसने चाकू मारकर हत्या कर दी। चाकू मारने के बाद उसने चिल्लाकर कहा-वो सिर्फ मेरी है। युवती की उम्र 19 साल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक युवती की शादी में गया था, तीन बार वह उसके ससुराल गया और युवती को भागने के लिए ब्लैकमेल भी किया।

यह वारदात 1 जनवरी को शाम 5 बजे कल्याण पुरी पुलिस स्टेशन से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चाकू मारने से पहले युवती के पति को अपनी और उसकी तस्वीर भी दिखाई थी। इसके बाद उसने तीन बार शख्स की गर्दन पर चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह फरार हो गया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। युवती के पति को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने महिला के हवाले से बताया कि उसने माना कि वह शादी से पहले दो साल आरोपी के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने शादी से पहले ही उसके साथ सभी संबंध खत्म कर दिए थे, लेकिन आरोपी उसे साथ भागने के लिए मजबूर कर रहा था। एक पुलिस अफसर ने कहा, आरोपी उसकी शादी में गया था और वह युवती का चचेरा भाई बनकर उसके ससुराल भी जा चुका है। वह उसे फोन भी करता था। अफसर ने कहा कि पीड़ित परिवार ने युवती और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और हम मामले की जांच कर रहे हैं।

मृतक की बहन ने कहा कि हमें नहीं मालूम था कि आरोपी युवती के पीछे है। उसने खुद को युवती का चचेरा भाई बताया था। किसी ने हमें नहीं बताया कि वह झूठ बोल रहा है। वहीं युवती के पिता ने कहा कि उन्हें लड़की के पिछले रिलेशनशिप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी और दामाद अकसर कार में आया करते थे, लेकिन इस बार वह बाइक पर आए। उनके जाने के कुछ मिनट बाद ही हमने लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी। पिता ने कहा कि हम बाहर दौड़े तो देखा कि मेरी बेटी बाइक से नीचे थी और हिल नहीं पा रही थी।

First Published on January 4, 2017 10:32 am