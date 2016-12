अब 2020 तक दिल्ली मेट्रो की कमान संभालेंगे मंगू सिंह

दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह के कार्यकाल में शुक्रवार को चार साल का विस्तार किया गया। उनका मौजूदा कार्यकाल इसी महीने खत्म होने वाला था। वहीं मेट्रो भवन में शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो की स्थापना की 14वीं सालगिरह मनाई गई। ऐसे में मेट्रो के लिए शुक्रवार का दिन खास रहा। एक जनवरी 2012 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की कमान संभालने वाले सिंह ने ‘मेट्रो मैन’ ई श्रीधरन की जगह ली थी। अब वह 14 दिसंबर 2020 तक केंद्र और दिल्ली सरकार के इस संयुक्त उपक्रम की अगुवाई करते रहेंगे।

दिल्ली सरकार ने पहले सिंह का कार्यकाल पांच साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। उनका कार्यकाल आगामी 31 दिसंबर तक है। सिंह 1981 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा (आइआरएसई) के अधिकारी हैं। वह दिल्ली मेट्रो की शुरुआत से इसके साथ जुड़े हैं। सालगिरह के मौके पर मेट्रो ने 14 साल की उपलब्धियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया। इस मौके पर मंगू सिंह भी उपस्थित थे।

वहीं दूसरी ओर मेट्रो कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी 2017 से 10 मेट्रो स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था करने जा रही है। इन मेट्रो स्टेशनों में रोहिणी ईस्ट, रोहिणी वेस्ट, एमजी रोड, मयूर विहार फेज-1, निर्माण विहार, तिलक नगर, जनकपुरी वेस्ट, नोएडा सेक्टर-15, नेहरू प्लेस और कैलाश कालोनी शामिल हैं। मेट्रो अधिकारियों का कहना था कि पेटीएम सरीखे ऐप के माध्यम से मेट्रो अपने कैशलेस पेमेंट की ओर बढ़ रही है।

First Published on December 24, 2016 4:23 am