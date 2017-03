17 साल का अतुल स्कूटी पर लौट रहा था अपने घर, तेज रफ्तार मर्सिडीज़ से टक्कर के बाद मौके पर ही हुई मौत

दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बीती रविवार(5 मार्च) रात लगभग 11 बजे अतुल अरोड़ा अपने एक दोस्त को उसके घर ड्रॉप करके वापिस आ रहा था। तभी एक तेज़ रफ्तार मर्सिडीज कार ने स्कूटी सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अतुल अरोड़ा 17 साल का था। खबरों के मुताबिक टक्कर होने के बाद भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और कार लेकर मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी चला रहे अतुल को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। टक्कर होने के बाद कुछ दूर तक अतुल मर्सीडीज के साथ अपनी स्कूटी समेत ही घीसटता चला गया। वहीं इस हादसे की फुटेज एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उसी की मदद से पता चला कि टक्कर मारने वाली गाड़ी मर्सिडीज़ थी।

पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकी कार के ड्राइवर का पता चल सके। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को ही हादसे की वजह मान रही है। गौरतलब है कि हादसे से एक दिन पहले ही अतुल का 11वीं कक्षा का रिजल्ट आया था, जिसमें वह पास हो गया था और आगे अपनी पढ़ाई शुरू करता।

बता दें इससे पहले भी पिछले साल दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने सिद्धार्थ शर्मा नाम के एक शख्स को टक्कर मार दी थी। सिद्धार्थ शर्मा सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही वह सड़क के दूसरे छोर पर पहुंचने वाला होता है तभी एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार उन्हें टक्कर मार देती है। सिद्धार्थ की मौत भी मौके पर ही हो

देखें वीडियो

First Published on March 6, 2017 9:49 am