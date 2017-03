‘आप विधायकों की छवि खराब कर रहे दिल्ली नगर निगम’

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को सदन में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली नगर निगम के काम करने के तरीकों पर गहरी नाराजगी जताई। सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में काबिज भाजपा उन्हें निगम चुनावों में हराने की कोशिशों के कारण रोजाना ऐसे कदम उठा रही है, जिससे आम लोगों में आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो। सदन में सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने दिल्ली जल बोर्ड के भी कामकाज पर नाराजगी जताई है। सदन में बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने उसकी जमकर तारीफ की और उसे जनता का बजट बताया है।

सदन में सबसे पहले सत्ता पक्ष के सोमनाथ भारती ने अपने विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर में पानी की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा के कई क्षेत्रों में पानी की काफी समस्या है।

लोग आधी रात को उठकर पानी भरते हैं। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जलबोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन उसपर भी कोई अमल नहीं हुआ है। भारती ने कहा कि उनके क्षेत्र में सुबह-शाम दो वक्त पर पानी तीन-तीन घंटे के लिए आना चाहिए। सत्ता पक्ष के असीम अहमद और संदीप कुमार ने भी अपने क्षेत्रों में पानी की समस्या का मुद्दा उठाया।

आप विधायक अलका लांबा ने दिल्ली नगर निगम के कामकाज के तरीकों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वे अपने फंड से एक करोड़ रुपए नगर निगम को क्षेत्र के विकास कार्य करने के लिए देती हैं। उनकी ओर से दी गई राशि निगम खर्च ही नहीं करता है। उनके विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं। सत्ता पक्ष की विधायक सरिता सिंह ने भी निगम पर उनकी पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 10, 2017 12:46 am