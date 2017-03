महेश भट्ट को मिली धमकी-50 लाख रुपये दो वरना बेटी आलिया भट्ट और पत्नी सोनी सहित गोलियों से भून दूंगा

फिल्म निर्माता महेश भट्ट को एक अनजान शख्स ने कॉल कर जान से मारने की धमकी दी है। उसने 50 लाख रुपये भी मांगे हैं। पुलिस ने बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज कर भट्ट परिवार का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। कॉलर ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर भट्ट पैसा नहीं देते हैं तो वह उसकी बेटी आलिया भट्ट और पत्नी सोनी राजदान की हत्या कर देगा। इस केस को मुंबई पुलिस की वसूली निरोधक सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है, जो अन्य पुलिस विभागों के साथ मिलकर इस मामले की तहकीकात करेगी। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने कहा है कि भट्ट को एक फोन आया था, जिसमें कॉलर ने खुद को गैंग लीडर बताते हुए उनसे 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी। पहले तो भट्ट परिवार ने इसे मजाक में लिया, लेकिन बाद में कॉलर ने उन्हें एसएमएस और वॉट्सएेप मैसेज भेजे और कहा कि इस धमकी को हल्के में न लें। भट्ट परिवार के मुताबिक हमलावर के शब्द थे कि अगर उसे पैसा नहीं पहुंचाया गया तो वह बेटी आलिया और पत्नी सोनी को गोलियों से भून देगा।

अमिताभ बच्चन ने वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ चैरिटी के लिए किया रैंप वॉक, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 2, 2017 8:42 am