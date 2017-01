कॉलेज में सेल्फी लेने और बाल बनाने पर बैन लगाने के सर्कुलर जारी करने वाली मिरांडा हाउस की प्रिंसिपल को मिला DWC का नोटिस

दिल्ली महिला आयोग ने मिरांडा हाउस कॉलेज की प्रिंसिपल को उस सर्कुलर के संबंध में नोटिस जारी किया है जिसमें कॉलेज के गलियारों में सेल्फी लेने और बाल बनाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। कुछ छात्राओं ने दिल्ली महिला आयोग से संपर्क कर इस नोटिस के खिलाफ शिकायत की थी। आयोग के एक अधिकारी ने कहा, ‘कुछ छात्राओं से हमें एक ज्ञापन मिला था, जिसमें कहा गया था कि कॉलेज की तरफ से भेदभाव वाले तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं और एक ऐसा सर्कुलर जारी किया गया है। हमने कॉलेज से छात्राओं की शिकायत पर सात दिन के अंदर बिंदुवार जवाब मांगा है’।

कॉलेज में रविवार को क्लास अटेंड करने वाली स्कूल आॅफ ओपन लर्निंग की छात्राओं को निर्देशित नोटिस में कहा गया था कि सेल्फी लेने, बाल बनाने और गलियारों में मॉडलिंग को वक्त के बेजा इस्तेमाल के तौर पर देखा जाएगा और ऐसा करने वाली छात्राओं को एक दिन के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। पिछले हफ्ते इस सर्कुलर को वापस लेने की मांग को लेकर छात्राओं ने प्रदर्शन भी किया था।

कॉलेज की प्रिसिंपल प्रतिभा जॉली ने पहले दावा किया था कि इस सर्कुलर का मकसद छात्राओं की सुरक्षा तय करना था। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि यह नोटिस सिर्फ सुझाव भर था और बाध्यकारी नहीं। इसके बावजूद स्कूल आॅफ ओपन लर्निंग छात्रों के संगठन क्रांतिकारी युवा संगठन ने दिल्ली महिला आयोग के दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला किया था।

First Published on January 28, 2017 1:17 am