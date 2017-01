डेविड गुएटा का बंगलुरु में होने वाला संगीत समारोह रद्द

फ्रांसीसी डीजे डेविड गुएटा का गुरुवार की रात यहां होने वाला संगीत समारोह रद्द कर दिया गया है। आयोजकों ने नववर्ष की शाम हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद ‘कानून-व्यवस्था की स्थिति’ का हवाला देते हुए आज का कार्यक्रम रद्द कर दिया। 49 वर्षीय डीजे चार शहरों की यात्रा पर है, जिसे बंगलुरु से शुरू कर और फिर उसके बाद मुंबई, हैदराबाद और नई दिल्ली में कार्यक्रम करने की योजना थी। नए साल की पूर्व संध्या पर हुई छेड़छाड़ की घटना की वजह से हालिया कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने आयोजकों से बंगलुरु में गुरुवार शाम होने वाले कार्यक्रम को रद्द करने की सिफारिश की थी।

सनबर्न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करण सिंह ने बताया, ‘हम अपनी तरफ से बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कोई भी जोखिम लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। इसलिए दुर्भाग्य से आज का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है।’ आयोजकों ने कहा है कि उन्हें कार्यक्रम को फिर से आयोजित करने की उम्मीद है अगर प्रशासन और कलाकारों की तरफ से उन्हें अनुमति मिल जाएं लेकिन इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

सिंह ने बताया, ‘मुंबई, नई दिल्ली और हैदराबाद में होने वाले कार्यक्रम निर्धारित समय पर ही होंगे।’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 13, 2017 2:23 am