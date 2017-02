मां-बाप के हत्यारे के साथ क्राइम ब्रांच के अफसरों ने ली सेल्फी

अभी तक आपने लोगों को सेलिब्रिटीज के साथ फोटो लेते हुए देखा होगा लेकिन रायपुर क्राइम ब्रांच के अफसर सीरियल किलर उदयन दास के सेल्फी लेते देखे गए। जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। कुछ समय पहले उदयन दास ने गर्लफ्रेंड और माता-पिता की हत्या कर दी थी जिसके बाद से आरोपी उदयन पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट ने आरोपी को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। लेकिन पुलिस वाले आरोपी के साथ सेल्फी लेने में मशगूल नजर आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी से पूछताछ करने के साथ-साथ जांच के लिए अलग- अलग जगहों पर भी ले जा रही है। सेल्फी में रायपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच के सब-इंस्पेक्टर चंद्रशेखर श्रीवास के साथ दो अन्य पुलिसकर्मी भी हैं। पुलिस के आला अधिकारी सेल्फी के इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

आरोपी पर तीन लोगों की हत्या का आरोप है। आरोपी ने अपने मां-बाप की पेंशन पाने के लिए उनकी हत्या कर दी थी ताकि वह मिले पैसे से ऐशो-आराम की जिंदगी गुजर-बसर कर सके। लेकिन जो वो चाहता था वो नहीं हुआ। जांच नें सामने आया है कि उदयन ने अपने माता-पिता की पेंशन बैंक से निकालने के लिए एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। अपनी मां की पेंशन हर महिने उसके अकाउंट में आती रहे इसके लिए उसने दिल्ली के डिफेन्स कॉलोनी में क्लिनिक चलाने वाले डॉ एस.के. सूरी से अपनी मां इंद्राणी दास के जीवित होने का प्रमाण पत्र बनवा लिया था। रायपुर पुलिस ने उदयन दास पर मकान की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने, मां-बाप की हत्या, जालसाजी कर बैंक अकाउंट से लाखों रुपये निकालने से संबधित मामलों में उदयन के खिलाफ चार अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं।

आरोपी को पश्चिम बंगाल ने गिरफ्तार किया था। ट्रिपल मर्डर के आरोपी को छत्तीसगढ़ पुलिस पश्चिम बंगाल के बाकुड़ा से रायपुर लेकर आई है। छत्तीसगढ़ पुलिस उसे मामले की जांच के लिए प्रोटेक्शन वॉरंट पर रायपुर लाई है। रायपुर के अलावा पुलिस आरोपी को और भी कई जगहों पर लेकर जा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस को दो मार्च से पहले उसे वापस पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंपना होगा।

अज्ञात लोगों ने कांग्रेस नेता की हत्या की; CCTV फुटेज आई सामने

तेलंगाना के रहने वाले 26 साल के युवक की अमेरिका में हत्या

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 20, 2017 10:26 am