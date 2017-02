10 दिन में दूसरी बार कनॉट प्लेस में ढही बिल्डिंग की छत, टल गया बड़ा हादसा

कनॉट प्लेस में शनिवार रात ओडियॉन स्वीट्स की छत ढह गई। यह हादसा रात 9:15 बजे हुआ। इसमें किसी को चोट नहीं आई क्योंकि एनडीएमसी के आदेश के कारण यह काफी समय से बंद दी। एनडीएमसी ने इलाके में छत पर बने सभी रेस्तरां को सील करने का आदेश दिया हुआ है। यह बिल्डिंग अनप्लग्ड कोर्टयार्ड के बराबर में स्थित है। हाल ही में कनॉट प्लेस में छत ढहने का यह दूसरा मामला है।

एनडीएमसी के अधिकारी, फायर ब्रिगेड और पुलिस रात 10:20 मिनट पर घटनास्थल पर पहुंचे और दुकान के ताले को तोड़ दिया। फायर डिपार्टमेंट के एक अफसर ने कहा कि शुरुआत में हम घटनास्थल को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। हमने देखा कि शटर का एक हिस्सा बाहर निकला हुआ है। इसके बाद हमने ताला तोड़ा और वहां काफी मलबा जमा था। उन्होंने कहा कि हाल ही में बिल्डिंग के ढांचे को मजबूती देने के लिए कंस्ट्रक्शन कराई गई थी, लेकिन यह सिर्फ छत को और सपोर्ट देने के लिए थी।

एनडीएमसी के एक अफसर ने कहा कि हादसा मिडिल सर्कल के एल ब्लॉक में हुआ। उन्होंने कहा कि 3 फरवरी को एनडीएमसी ने छत पर बने रेस्तरां को सील करने का आदेश दिया था, जिससे एक हादसा टल गया। उन्होंने कहा कि यहां छत गिरी वह हिस्सा खाली था। वहां कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन पता चला कि यह ओडियॉन स्वीट्स की है। उन्होंने कहा कि अगर यहां लोग मौजूद होते तो वह बुरी तरह घायल हो सकते थे। एनडीएमसी के चेयरपर्सन नरेश कुमार ने कहा कि हमने सुबह एक बैठक की थी, जिसमें तय हुआ कि दो हफ्ते में इलाके के सभी मालिकों से स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया जाए। अब इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। वहीं नई दिल्ली ट्रेडर्स असोसिएशन के सेक्रेटरी विक्रम बधवार ने कहा कि दुकान मालिक स्ट्रक्चर को ठीक कराना चाहते हैं। लेकिन बिल्डिंग पुरानी हैं, इसलिए इसमें विरासत समितियां भी शामिल हैं, जिनसे अप्रूवल मांगा गया है। इसमें समय लगेगा।

First Published on February 12, 2017 7:55 am