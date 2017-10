गुजरात में बोले राहुल गांधी- पिटाई कर-कर के BJP ने मेरी आंखें खोल दीं

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी तीन दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान सोमवार को उन्होंने वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने मेरी बहुत मदद की, 2014 चुनाव जो हम हारे उससे फायदेमंद चीज नहीं हो सकती। राहुल ने ये भी कहा कि मेरी पिटाई कर-कर के उन्होंने मेरी आंखें खोल दीं। राहुल वडोदरा में पार्टी की एक सभा में सवालों के जवाब दे रहे थे। राहुल ने बिना किसी का नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं देश से बीजेपी को खत्म करना चाहता हूं, वो कह सकते हैं।’ साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरे परिवार में गांधी जी के मूल्य हैं। मुझे अपने पिता के हत्यारे प्रभाकरण के शव को देखकर बुरा लग रहा था। प्रियंका को बताया तो उन्हें भी बुरा लगा।

My family has GandhiJi’s values. Felt bad when I saw body of my father’s killer Prabhakaran.Told it to Priyanka,she said she felt bad too-RG pic.twitter.com/BPChHbK7WG

