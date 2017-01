सहारा डायरी: कांग्रेस ने मोदी से सफाई मांगी, जांच को कहा

सहारा डायरी मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सफाई मांगी है और इस मामले में उनसे जिम्मेदारी लेने व निष्पक्ष जांच के आदेश देने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संवाददाताओं से बातचीत में मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सहारा और बिड़ला समूह के दफ्तरों पर आयकर विभाग के छापे में मिले दस्तावेजों से प्रधानमंत्री की विश्वनीयता पर सवाल उठ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आयकर विभाग अब सहारा डायरी के पन्नों को साक्ष्य मानने से मना कर रहे हैं। सुरजेवाला के अनुसार, दरअसल सहारा समूह के खिलाफ इस पूरे मामले को चुपचाप और गोपनीय तरीके से जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही है। इससे साफ है कि मोदी सरकार इस पूरे मामले पर पर्दा डालकर इसे दबाने की कोशिश कर रही है। जबकि, अब तक मिले तथ्यों से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में सहारा समूह को सरकार ने दो तरह से फायदा पहुंचाया है।

एक तो उसे 1910 करोड़ रुपए की आय पर आयकर नहीं देना हो और दूसरे उसे सजा व जुर्माने का डर नहीं रहा। पूरा मामला सेटलमेंट कमीशन ने केवल 16 दिनों और तीन दिन की सुनवाई में निपटा दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर जो साक्ष्य सामने हैं, उनसे साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दो कंपनियों से धन लिया। अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए तो जांच से डर कैसा। सुप्रीम कोर्ट में जमा सहारा की डायरी में 11 पेज ऐसे हैं, जिनमें रकम की लेन-देन का जिक्र है।

इनमें सौ से ज्यादा नेताओं के नाम दर्ज हैं। इस डायरी में 18 दलों के नेताओं के नाम हैं। 2013 से 2014 के बीच आयकर विभाग ने बिड़ला और सहारा ग्रुप पर छापे मारे थे। इन छापों में अहम फाइलें बरामद की गई थीं। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने इन फाइलों की जांच की मांग की थी। वे फाइलें अब सुप्रीम कोर्ट में जमा हैं।

First Published on January 7, 2017 1:07 am