बीजेपी के हुए राहुल गांधी को बाइक की सवारी कराने वाले यूपी कांग्रेस प्रवक्ता ठाकुर धीरेंद्र सिंह

उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के दल-बदल अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। हाल ही में दो कांग्रेस और आरएलडी के अपने क्षेत्र के दो कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने कभी राहुल गांधी को अपनी बाइक पर बैठाकर भट्टा पारसौल आंदोलन के दौरान कई क्षेत्रों में लेकर गए थे। वहीं दूसरी तरफ अजित सिंह की आरएलडी विधायक दल के नेता ठाकुर दलवीर सिंह भी रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों ही नेताओं को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। ठाकुर धीरेंद्र सिंह का जहां जेवर सीट से टिकट तय माना जा रहा है।

11 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में धीरेंद्र सिंह को पार्टी का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। सिंह के जाने के बाद अब जेवर सीट के लिए अजीत दौला और मनोज चौधरी पार्टी के मुख्य दावेदार हैं। वहीं इस राजनीतिक हलचल से बीजेपी के पुराने सदस्यों के बीच भी तनाव बन रहा है। धीरेंद्र सिंह के पार्टी में शामिल होने से पहले टिकट की दावेदारी ठाकुर हरीश सिंह, गजेंद्र मावी, ठाकुर संजय सिंह, रकम सिंह भाटी कर रहे थे। ऐसे में उन्हें धक्का लगा है क्योंकि उन्हें टिकट न मिलने की संभावना बढ़ गई हैं।

ठाकुर धीरेंद्र सिंह रबूपुरा के जमीदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 1993 में वह बुलंदशहर के जिला युवक कांग्रेस के महामंत्री बने और 1994 में जिला महासचिव। 2001 से 2006 तक रबूपुरा नगर पंचायत के चेयरमैन रहे। वहीं सिंह 2011 में भट्टा-पारसौल आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे थे और 2012 में जेवर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार थे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 9, 2017 10:15 am