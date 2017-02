वीडियो : कर्नाटक के बायो पार्क में टूरिस्ट गाड़ी पर दो शेरों ने कर दिया हमला

कर्नाटक के बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में दो शेरों ने टूरिस्टों की एक गाड़ी पर हमला कर दिया। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। घटना 28 या 29 जनवरी को हुई। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। यह दूसरी बार है जब शेरों ने टूरिस्ट गाड़ी पर हमला किया है। इस गाड़ी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यह सफारी बस नहीं बल्कि टोयोटा इनोवा थी। यह उनके लिए है, जो ज्यादा किराया देते हैं।

मंगलवार को टीवी चैनलों पर इस हमले की वीडियो दिखाई गईथी। इस वीडियो को एक सफारी बस के ड्राइवर ने शूट किया था, जो इनोवा के पीछा था। इस वीडियो के मुताबिक एक शेर गाड़ी जाने से पहले रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा है। जबकि दूसरा गाड़ी पर कूदकर गाड़ी के पिछले शीशे को खाने की कोशिश करता है। वीडियो में लोगों के चीखने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती है। गाड़ी चलने के बाद शेर दूर चले जाते हैं।

बीबीपी के एग्जीक्युटिव डायरेक्टर संतोष कुमार ने ड्राइवर पर सुरक्षा की अनदेखी करने का दोष मंढा। कुमार ने कहा कि यह घटना 28 या 29 को हुई थी। यह साफ तौर पर ड्राइवर की गलती है। उसने टूरिस्टों को लुभाने के लिए गाड़ी रोकी होगी। उन्होंने कहा कि हमने ड्राइवर को सफारी की नौकरी से निकाल दिया है।

संतोष ने कहा है कि हमने बड़ी गाड़ियों के शीशों में जाल लगाए हुए हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों में इसे लगाना जरा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इनोवा के दोनों तरफ जाल हैं, लेकिन खिड़कियों और पीछे के शीशे पर नहीं। उन्होंने कहा, हम सरकार को एक प्रोपोजल भेजने पर विचार कर रहे हैं, ताकि एेसे छोटे वाहन हटा दिए जाएं और सिर्फ सफारी बसों का ही इस्तेमाल किया जाए। इनसे न सिर्फ जानवरों बल्कि टूरिस्टों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी।बीबीपी से जुड़ी जानवरों के डॉक्टरों की टीम ने कहा कि वह शेरों के बर्ताव पर नजर रखे हुए है और यह कुछ भी अलग नहीं है। उन्होंने कहा, वीडियो में साफ दिख रहा है कि शेरों ने गाड़ी या उसमें बैठे हुए लोगों पर अटैक नहीं किया। जब गाड़ी रुकी तो वह भी रुक गए।

इस घटना का वीडियो यहां देखें ः

First Published on February 1, 2017 10:23 am