Merry Christmas: बाइबल के साथ-साथ गीता और कुरान से भी कई चर्च दे रहे हैं प्यार, अमन और भाईचारे का संदेश

आज देशभर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। लोग चर्च में जाकर कैंडल्स जला रहे हैं और अपना जीवन स्वस्थ और खुशहाल होने की दुआ मांग रहे हैं। वहीं सभी त्योहार धार्मिक एकता की मिसाल पेश करते हैं यह एक बार फिर से एक चर्च ने साबित किया है। ऐसी ही एक मिसाल वाराणसी के सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च ने दी है। इस चर्च की की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। वहीं यूपी के मऊ में फातिमा अस्पताल इलाके में स्थित एक चर्च ने बाइबल के संदेशों के साथ-साथ रामायण के दोहों और कुरान की आयतों को भी चर्च की दीवरों पर लिखवा रखा है। ये कदम धार्मिक एकता, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए अच्छा संदेश दे रहे हैं।

सेंट मैरी कैथेड्रल अपने आप में बेहद खास है। इस चर्च की दीवारों पर पीतल के अक्षरों में न सिर्फ बाइबल, भगवद् गीता और बुद्ध के संदेश उकेरे गए हैं। इसके अलावा प्रार्थना सभाओं में भी इनकी गूंज साफ सुनाई देती है। यहां पर सभी धर्मो के लोग आते हैं। चर्च के मुख्य पादरी विजय शांतिराज हैं उन्होंने बताया कि सेंट मैरी कैथेड्रल में सिर्फ ईसाई ही नहीं, बल्कि अन्य धर्मो के लोग भी आते हैं।

First Published on December 25, 2016 10:10 am