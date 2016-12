बाल अधिकार : कानूनों में बदलाव, निशाने पर बचपन

देश में इस साल बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े कुछ प्रमुख कानूनों में संशोधन हुए तो सरकार के स्तर पर कुछ बड़े फैसले और न्यायपालिका की तरफ से कुछ महत्त्वपूर्ण आदेश भी आए, लेकिन कई जगहों से बचपन पर पड़ती अपराध, मजदूरी और उत्पीड़न की आंच ने समाज व व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए। साल की शुरुआत संशोधित किशोर न्याय कानून-2015 के लागू होने के साथ हुई। 15 जनवरी को लागू किए गए इस संशोधित कानून में बड़ा बदलाव यह किया गया कि जघन्य अपराध के मामलों में 16 से 18 साल तक की उम्र के किशोरों पर वयस्क की तरह मामला चलेगा, हालांकि इसके साथ कुछ भी शर्तें भी जोड़ी गईं। कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने इस प्रावधान का पुरजोर विरोध किया, लेकिन सरकार का पक्ष था कि इस प्रावधान के साथ बाल अधिकारों के हनन को रोकने की भी पूरी व्यवस्था की गई है।

इस संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के सदस्य यशवंत जैन ने कहा, ‘निर्भया मामले के बाद न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने जो सिफारिशें की थीं, उनके आधार पर कानून में संशोधन हुआ। हमारा मानना है कि इसमें बाल अधिकारों के संरक्षण का पूरा-पूरा खयाल रखा गया है। नए किशोर न्याय कानून में बाल कल्याण समितियों को बेहतर बनाने, नशे और भिक्षावृत्ति से बच्चों को मुक्त करने और बाल संरक्षण गृहों में बच्चों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड पर अंकुश लगाने को लेकर भी कारगर उपाय किए गए हैं।

इस साल बाल श्रम कानून में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़े संशोधन को मंजूरी दी जिसके तहत 14 साल के बच्चे अपने पविार के काम में हाथ बंटा सकते हैं, लेकिन काम जोखिम-रहित होना चाहिए। कुछ गैर सरकारी संगठनों ने इसका भी विरोध किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2016 को बच्चों में बढ़ती नशे की लत के संदर्भ में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह छह महीने में इसका पूरा डेटा तैयार करे और एक समग्र राष्ट्रीय योजना लागू करे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इस साल 18 मई को बाल श्रम को बंधुआ मजदूरी का एक स्वरूप मानते हुए बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए एक योजना पेश की जिसके तहत बाल श्रमिकों, भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों और मानव तस्करी के शिकार बच्चों को तीन लाख रुपए की तक पुनर्वास राशि दिए जाने का प्रावधान है।

बाल यौन उत्पीड़न विरोधी कानून पोस्को को और धारदार बनाने के लिए एनसीपीसीआर ने इस साल अगस्त में ‘पोस्को ई-बॉक्स’ की आॅनलाइन व्यवस्था शुरू की जहां पीड़ित बच्चे सीधे अपनी व्यथा को बयां कर सकते हैं। देश में कानून में संशोधनों के बीच बच्चों के खिलाफ अपराध और बाल अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं पूरे साल होती रहीं। गैर सरकारी संगठन ‘चेतना’ के निदेशक संजय गुप्ता कहते हैं, ‘यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानूनों के मौजूद रहने के बावजूद बाल अधिकारों के हनन की घटनाएं हुईं। समाज और सरकार दोनों के स्तर पर प्रयास करना होगा। इसके बाद ही हम अपने देश में बच्चों के बचपन को संवार सकते हैं।’

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ मासूम बच्चियों से बलात्कार की घटनाओं ने समाज और व्यवस्था पर गहरा प्रश्नचिह्न लगाने का काम किया। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में अप्रैल महीने में चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के प्रयास का मामला सुर्खियों में रहा। इस साल नवंबर महीने में दिल्ली के केशवपुरम इलाके से भी चार साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना सामने आई। देश में दूसरे स्थानों से भी इसी तरह की घटनाएं सामने आईं।

कश्मीर में आतंकवादी बुरहानी वानी के मारे जाने के बाद पैदा हुई अशांति के दौरान कई बच्चों को जख्मी होने को लेकर भी गैर सरकारों ने सवाल खड़े किए। ओड़ीशा के मलकानगीरी और आसपास के जिलों में जापानी इन्सैफेलाइटिस ने 80 से अधिक बच्चों की जिंदगी छीन ली। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा और केंद्र सरकार एवं एनसीपीसीआर की टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया।

