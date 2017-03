सुकमा के पुलिस अधीक्षक एलेसेला समेत छह पुलिस अधिकारियों का तबादला

छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपों के बाद सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक को हटा दिया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राज्य शासन ने सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला समेत छह पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। स्थानीय मीडिया खबरों के अनुसार गुरूवार को बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक एलेसेला ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। कार्यक्रम में क्षेत्र के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एसआरपी कल्लूरी और बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक आरएन दास भी मौजूद थे।

मीडिया में छपी खबर के बाद विपक्ष के नेता टीएस सिंहदेव ने आज विधानसभा में यह मामला उठाया और बाद में कांग्रेस सदस्यों ने मामले की जांच की मांग की। मामले में विवाद बढ़ने के बाद राज्य शासन ने देर शाम एलेसेला को सुकमा जिले से हटाने का फैसला किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक राज्य शासन ने एलेसेला का तबादला पुलिस अधीक्षक एसआईबी रायपुर के पद पर कर दिया है तथा नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा को पुलिस अधीक्षक सुकमा के पद पर पदस्थ किया है।

अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक आरएन दास को पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार भाटापारा के पद पर, बलौदाबाजार जिले के पुलिस अधीक्षक शेख आरिफ हुसैन को पुलिस अधीक्षक बस्तर के पद पर, कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के पद पर तथा पुलिस अधीक्षक एसटीएफ बघेरा आशुतोष सिंह को पुलिस अधीक्षक कोंडागांव के पद पर पदस्थ किया है।

First Published on March 4, 2017 5:55 am