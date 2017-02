वैलेंटाइन-डे से एक दिन पहले कपल ने एक-दूसरे का हाथ थाम लगाया मौत को गले, रचाई थी लवर के नाम की मेहंदी

वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले सोमवार को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक प्रेमी जोड़े ने सुसाइड करके अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। पुलिस इस मामले को लव, इमोशंस और सुसाइड का मानकर चल रही है। पुलिस के मुताबिक पेशे से किसानी करने वाला पप्पू और 12वीं में पढ़ने वाली चंद्राणी एक-दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों की जाति अलग-अलग होने की वजह से उनके लिए इस लव को अरेंज मैरिज में बदलवाना मुश्किल था। इसके परेशान होकर दोनों यह कदम उठाया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की सगाई हो चुकी थी और आने वाले महीनों में उसकी शादी होनी थी।

शुरुआती जांच के मुताबिक एक-दूसरे के साथ जिंदगी न जी पाने के कारण प्रेमी युगल द्वारा खुदखुशी करने का फैसला लिए जाने की बात सामने आ रही है। सुसाइड के लिए प्रेमी युगल सोमवार शाम को अपने एक रिश्तेदार के सुनसान घर में गए और सिलिंग फैन के हुक के जरिए फांसी लगा ली। लड़की ने अपने दुप्पटे से जबकि लड़के ने गमछा बांधकर फांसी लगाई। रात को जब परिजन बच्चों की तालाश में यहां पहुंचे तो दोनों की लाश फंदे से लटकती हुई मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को नीचे उतारकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया कि कमरे को सील कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

मेंहदी से हाथ पर लिखा एक-दूसरे का नाम

रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने प्रेमी युगल की लाश को नीचे फंदे से नीचे उतार के जांच की। दोनों के हाथों में मेहंदी और गोदने से एक-दूसरे का नाम लिखा हुआ था। दोनों ने आगे पीछे और एक-दूसरे का हाथ थाम फांसी लगाई। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नहीं मिला है। वहीं, परिजनों का कहना है कि उन्हें दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर के मुताबिक इस मामले की जांच की जा रही है। शुरुआती स्थितियों पर गौर करने पर यरह मामला लव, इमोशंस और फिर सुसाइड का लग रहा है।

First Published on February 15, 2017 11:03 am