छत्‍तीसगढ़ के खाद्य मंत्री पुन्‍नूलाल मोहले एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करने के दौरान तुकबंदी के दौरान आपत्तिजनक बयान दे बैठे। पंडरिया में एक कार्यक्रम के दौरान उन्‍होंने घर से भागने वाले लड़के-लड़कियों के संदर्भ में कहा कि मुख्‍यमंत्री रमन सिंह के चलते उनकी फोकट में शादी हो रही है। उनके इस बयान के बाद मंच पर बैठे मुख्‍यमंत्री रमन सिंह, सांसद अभिषेक सिंह और छत्‍तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री बगले झांकते नजर आए। मोहले ने शेरो-शायरी के जरिए अपनी बात रखी लेकिन उनकी बातों ने मौजूद लोगों को शर्मिंदा कर दिया।

शक्‍कर कारखाने के लोकार्पण पर मोहले ने कन्यादान योजना की तारीफ करते हुए कहा, ”अब कौन सी समस्या का मुख्यमंत्री कर रहे हैं दमन? हमारी लड़का-लड़की की शादी जो जवान है, इधर उधर जो बच्चे चले जाते हैं अकारण, समय पर शादी होती है गर्मी के कारण, मुख्यमंत्री जवान लड़के लड़कियां की फोकट में करा रहे हैं शादी, अब लड़की-लड़का की नहीं होगी बरबादी, ये है डाक्टर रमन जी की आजादी, कराओ लड़के-लड़की की फोकट में शादी।”

उनका यह बयान खत्‍म होने पर कई लोग हंस भी पड़े जबकि मंच पर बैठे लोग कानाफूसी करते नजर आए। लेकिन मोहले नहीं रूके। उन्‍होंने आगे कहा, ”माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, जिन्होंने कबीरधाम में शक्कर कारखाना खोलकर अच्छे कर दिये काम, ये है जिला कबीरधाम, माननीय मुख्यमंत्री है डॉ रमन और खिला रहे हैं छत्तीसगढ़ में चमन, समस्या का कर रहे हैं दमन, ये हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन।” मोहले ने अपनी शायरी में सिर्फ रमन सिंह की ही नहीं अपनी भी तारीफ की। उन्‍होंने कहा, ” फोकट में मिल रहा नून, मोहले की बात को सुन, दिमाग की बात को सुन और विकास के रास्ते को चुन, एक रुपये में मिल रहा है चावल, चावल का बनाओ चिला, नहीं करना है कील्ली-किल्ला, ये नया कबीरधाम पुराना है जिला।”

मोहले एक बार शुरु हुए तो सभी योजनाओं को लेकर शायरी शुरू कर दी। एलईडी लाइट योजना पर कविता बोलते हुए कहा, ”मुख्यमंत्री फोकट में बांट रहे हैं तीन एलईडी लाइट, अंधेरे को कर रहे ब्राइट, बांट रहे तीन तो फोकट में लाइट, अंधेरे कर रहे हैं साइट, तीन साल तक नहीं वो होगा फ्यूज, जनता को करना है यूज, ये है मुख्यमंत्री का सोच उच्‍च, लाइट में आयेगा जो बिल, जनता के लिए नहीं होगा मुश्किल, मुख्यमंत्री जीत रहे हैं सबका दिल।”

First Published on January 23, 2017 11:33 am