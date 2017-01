गांव में घुसे हाथी को ग्रामीणों ने मारकर दफना दिया था शव, 7 आरोपी गिरफ्तार, 4 फरार

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले बलरामपुर जिले के रघुनाथनगर वन परिक्षेत्र के तमोर पिंगला अभ्यारण्य से लगे ग्राम पंचायत सोनहत के धौरापारा में 2 माह पूर्व 10 हाथियों का दल भ्रमण कर रहा था। इसी बीच दल से अचानक एक हाथी कम हो गया था। इधर वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ ग्रामीणों ने करंट लगाकर हाथी को मार डाला है तथा उसका शव खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया है। मामले का पता चलते ही डीएफओ के नेतृत्व में वन विभाग ने गांव पहुंच सोमवार को 7 आरोपियों को धर दबोचा। वहीं 4 ग्रामीण फरार हैं। बताया जा रहा है कि हाथियों के गांव की ओर घुस आने से ग्रामीण दहशत में आ गए थे। हाथी से अपनी जान बचाने ग्रामीणों ने उसे ही मौत के घाट उतार दिया था।

रघुनाथनगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनहत के धौरापारा में ग्रामीणों द्वारा अपनी जान बचाने 1 व्यस्क हाथी को करंट लगाकर मार डाला गया था। इसकी सूचना 2 महीने बाद वन विभाग को मुखबिर से मिली। सूचना मिलते ही डीएफओ बीपी सिंह के नेतृत्व में रघुनाथनगर वन परिक्षेत्र के रेंजर जेपी पांडेय टीम के सदस्य शिवकुमार ठाकुर, गणेश सिंह, राजेंद्र पैंकरा, रोशन तिवारी, हरीशचंद्र यादव, फूलसाय सिंह के साथ सोमवार को धौरापारा गांव में पहुंचे।

वन विभाग को पूछताछ में पता चला कि गांव के 11 लोगों ने हाथी को करंट लगाकर मारा था। फिर उन्होंने ग्रामीण लालमन के खेत में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया था। इसके बाद वन विभाग की टीम ने शव को बाहर निकलवाया। शव इतना सड़ चुका था कि हाथी नर है या मादा, इसका पता नहीं चल सका।

वन विभाग की टीम ने हाथी के शव का बिसरा जब्त कर जांच हेतु फोरेंसिक लैब भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। हाथी को करेंट लगा कर मारने के अपराध में वन विभाग ने गांव के ही बसंतलाल, स्याही, लालमन, हरवंश, शिवकुमार, मेघलाल, अवधलाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 4 अन्य आरोपियों को पकडऩे टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। टीम ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 51 के तहत जुर्म दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

हाथीयों व मनुष्यों में छिड़ी है जंग

बलरामपुर जिले का वाड्रफनगर व रघुनाथनगर वन परिक्षेत्र हाथियों से प्रभावित है। हाथी जहां जनहानि पहुंचाने के अलावा लोगों के घरों व फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं हाथियों से बचने लोग उन्हें भी अब मारने लगे हैं। बताया जा रहा है कि वन विभाग की हाथियों के प्रति निष्क्रियता के कारण लोग अब हाथियों की जान लेने पर उतारु हैं।

1 वर्ष में ग्रामीणों ने 3 हाथियों को मारा..

जानकारी के अनुसार वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र के ग्राम भगवानपुर में 1वर्ष पूर्व ग्रामीणों ने खेत में करंट लगाकर 1हाथी को मार डाला था और शव को दफना दिया था। बाद में इसमें 7 ग्रामीणों पर कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा धमनी वन परिक्षेत्र के ग्राम लोधा में भी ग्रामीणों ने 1हाथी को करंट लगाकर मारा था। इसके बाद हाथी को मारने की यह तीसरी घटना है।

शासन के करोड़ों खर्च फिर भी नहीं मिल रही राहत..

बलरामपुर जिले के धमनी, वाड्रफनगर व रघुनाथ वन परिक्षेत्र से लगे कई गांवों में विभाग द्वारा सोलर फेंसिंग के नाम पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। लेकिन घटिया फेंसिंग के कारण इसका प्रभाव हाथियों पर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं हाथियों के लिए गजराज योजना के तहत भी करोड़ों रुपए खर्च बताकर रुपयों का बंदरबांट कर लिया गया।जमीनी स्तर पर यह योजना कहीं भी नजर नहीं आ रही है।

ग्रामीणों को प्रशिक्षण के नाम पर लाखों रुपए खर्च..

वन विभाग द्वारा हाथी बचाओ अभियान के तहत विभिन्न समितियां बनाकर लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही टॉर्च, पटाखे, मशाल, मिर्च पाउडर की खरीदी में लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। इसके बावजूद हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को कहीं से भी मुक्ति मिलती नहीं दिख रही है।

First Published on January 10, 2017 1:29 am