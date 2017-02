अखिलश यादव का नारा है ‘काम बोलता है’, सपा विधायक की बहन के संग मारपीट-लूटपाट

यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भले ही चुनाव में ‘काम बोलता है’ का नारा दे रहे हो लेकिन सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कानून व्यवस्था का ऐसा ही मुद्दा सामने आया है कानपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक सतिश निगम की बहन शोभा निगम से लूटपाट की घटना सामने आई है। विधायक की बहन शोभा निगम ने बताया कि तीन लोग बाईक से उतरे। इसके बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरी चैन खींचने लगे। इसके बाद उनसे करीब 4-5 मिनट तक छीना झपटी होती रही। मामला कानपुर के नौबस्ता के पशुपति नगर इलाके का है। यूपी पुलिस के पास अभी तक तीनों लुटेरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।

शोभा निगम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है कि मैं घर लौट रही थी तो दो बाइक सवार आए और मेरी चैन झपटकर भागने लगे। मैंने बाइक में पीछे बैठे युवक की शर्ट पकड ली और उसे गिरा दिया। इसके बाद वह मुझे पीटने लगे। फिर मैंने एक सिर पर ईट से वार कर दिया और शोर सुनकर स्थानीय लोग आ गये। एक बदमाश ने मेरे सिर पर कट्टे की बट से हमला कर दिया। शोभा इस हमले में घायल हो गई। इसी दौरान स्थानीय लोग आ गए और उन्होंने बदमाशो पर पत्थर फेकना शुरू कर दिया। लुटेरे फायरिंग करते हुए फरार हो गए। शोभा को पास के ही अस्पलात में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, विधायक सीतश निगम की बहन शोभा निगम हिंदुस्तान यूनी लीवर की एजेंसी में काम कर रहती हैं। शोभा का घर एजेंसी से 200 मीटर की दूरी पर है। उनके परिवार में उनके पति और उनके बेटे रहते हैं। हमले के वक्त शोभा एजेंसी से काम करके घर लौट रही थी।

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां अखिलेश सरकार को घेरती रही हैं। कुछ समय पहले एक रैली में बोलते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ‘प्रदेश में गुंडे बदमाशों का राज है. कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है।” वहीं मायावती ने भी कई बार राज्य सरकार को निशाने पर लिया है।

First Published on February 28, 2017 10:16 am