लालू यादव पर अभी और कसेगा शिकंजा, सीबीआई ने मांगी उनके रेल मंत्री रहते हुई सारी डील की फ़ाइलें

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) लालू यादव पर अपना शिकंजा और कसने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए लालू यादव द्वारा रेलमंत्री रहते की गई सारी डील की फाइलें मंगवाई हैं। सीबीआई की तरफ से इसके लिए रेलवे मंत्रालय और रेलवे बोर्ड ऑफ विजिलेंस को निर्देश भी जारी किया गया है। सीबीआई ने मंत्रालय से उन सभी रेलवे अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने को कहा है जिनपर उस वक्त वाणिज्यिक मामलों की जिम्मेदारी थी अब वह कहां काम कर रहे हैं, उनका फोन नंबर आदि तक मांगा गया है। रेलवे इस लिस्ट को शुक्रवार (14 जुलाई) तक सीबीआई को भेज सकती है।

इससे पिछले सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव के अलावा पांच और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ये सभी रेलवे के दो होटलों के टेंडर मामले में हुए कथित भ्रष्टाचार में लिप्त बताए गए हैं। सीबीआई ने टेंडर से जुड़ी 2006 से पहले की फाइलें भी मंगवाई हैं।

टेंडर से जुड़ी फाइलों को इंडियन एक्सप्रेस ने भी देखा है। उसमें बताया गया है कि पुरी होटल के लिए निकले टेंडर के लिए सिर्फ सुजाता होटल को काबिल समझा गया और उसे 9.6 करोड़ रुपए में टेंडर मिल गया। उस कंपनी के मालिक पटना के दो बिजनेसमैन हैं। रिकॉर्ड में बताया गया है कि बोली लगाने वाला दूसरा भुवनेश्वर का होटल केसरी था। रेलवे के तीन अधिकारियों ने अपनी फाइल में लिखा कि उसके पास आगे का कोई प्लान नहीं था और वह आर्थिक स्तर पर भी कमजोर था। इसलिए उसको साइड कर दिया गया।

टेंडर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि केसरी चार महीनों में होटल के काम को पूरा नहीं कर सकता था इसलिए उसको टेंडर नहीं दिया गया। लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सुजाता होटल द्वारा किया गया काम भी लगभग दो सालों में पूरा हुआ था।

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 13, 2017 10:06 am