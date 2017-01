छत्तीसगढ़ में बस और ट्रैक्टर की टक्कर में चार की मौत, 26 घायल

गरियाबंद जिले में एक बस के ट्रैक्टर से टकराने के कारण कम से कम तीन महिलाओं एवं छह वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई और 26 अन्य लोग घायल हो गए। दुर्घटना का शिकार हुए लोग एक विवाह समारोह में शिरकत करने के बाद लौट कर रहे थे। गरियाबंद की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पांडे ने बताया कि घटना कल रात गरियाबंद-रायपुर मार्ग पर उस समय हुई जब 40 लोग यहां से 45 किमी दूर स्थित राजिम के नजदीक तारा गांव में एक शादी समारोह में शिरकत कर माना बस्ती गांव लौट रहे थे।

एएसपी ने कहा, ‘‘श्यामनगर के नजदीक बस सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से टकराई और सड़क के किनारे एक खेत में घुस गई। इस हादसे में तीन महिलाओं एवं एक लड़की की घटनास्थल पर मौत हो गई। नेहा ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही पुलिस का एक दल मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एसीपी ने कहा, ‘‘12 घायलों को रायपुर स्थित डॉ. बी आर अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत गंभीर है। इनके अलावा 14 घायलों का राजिम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

First Published on January 2, 2017 10:01 am