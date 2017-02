बेतुका मजाक है उत्तरी निगम का बजट: आप

आम आदमी पार्टी ने उत्तरी नगर निगम द्वारा 2017-18 के लिए प्रस्तुत बजट को जनता के साथ बेतुका मजाक बताया है। आप के दिल्ली संयोजक दिलीप पांडे ने कहा कि बजट में उस वित्तीय संकट का जिक्र तक नहीं है जिसका निगम पिछले काफी दिनों से सामना कर रहा है और जिस कारण से निगम का काम काज ठप्प पड़ा है। आप के दिल्ली संयोजक ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के बजट का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि निगम का यह बजट एक मेडिसिटी और सोलर एनर्जी में निवेश का वादा करता है जबकि निगम इसे वहन नहीं कर पाएगा, यहां तक कि निगम के कुल बजट को भी इस पर निवेश किया जाए तो भी यह संभव नहीं है।

दिलीप पांडे ने आरोप लगाया कि निगम का यह बजट भाजपा के दोहरे मापदंड को दर्शाता है जिसमें एक तरफ तो भाजपा के नेता दिल्ली के विधायकों की प्रस्तावित वेतन वृद्धि का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ अपने पार्षदों के लिए आॅफिस बनवा रहे हैं, उनकों अन्य सुविधाए दे रहे हैं। आप नेता ने पूछा कि 3000 रूपये की तन्ख्वाह वाले पार्षदों के पास कार कैसे है।

उन्होंने आरोप लगाया कि निगम अपने पार्षदों के वेतन को बढ़ाने की मांग नहीं करता क्योंकि पार्षद तो भ्रष्टाचार करते खूब पैसा कमा लेते हैं। आप के विश्लेषण में कहा गया है कि पार्षदों को स्वास्थ्य बीमा देने की बात कही गई है, जबकि उन्हें जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। इस बजट में 80 लाख रूपये उस जिम के उपकरणों पर खर्च करने का प्रावधान है जो जिम निगम के कार्यालय सिविक सेंटर से होगी।

First Published on February 3, 2017 1:53 am