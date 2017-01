दो लोगों के पेट से निकाले गए ड्रग्स के 155 कैप्सूल

अधिकारियों ने ब्राजील की एक महिला और अफगानिस्तान के एक पुरुष को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने नशीली दवा के कैप्सूल कथित तौर पर निगल कर पेट में छिपाए थे और राष्ट्रीय राजधानी में नववर्ष पर उच्च श्रेणी का मादक पदार्थ तय गंतव्य तक पहुंचाने वाले थे। दोनों को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया। उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके शरीर से क्रमश: 65 तथा 90 कैप्सूल निकाले गए।

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के उप महानिदेशक आरपी सिंह ने बताया, ‘अब तक तो दोनों का एक-दूसरे से कोई संपर्क प्रतीत नहीं हुआ है। हमने उन्हें पकड़ा है और जांच की जा रही है’। एनसीबी ने महिला की पहचान जा दा सिल्वा (38) और अफगान नागरिक की पहचान एम कासम (50) के तौर पर की है। अब तक दा सिल्वा के शरीर से कोकीन के 65 कैप्सूल निकल चुके हैं और अनुमान है कि उसके पास से कुछ और कैप्सूल मिलेंगे। कासम के शरीर से चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरने के बाद हेरोइन के 90 कैप्सूल निकले। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दोनों को एनडीपीएस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों को इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पकड़ा गया।

First Published on January 7, 2017 1:11 am