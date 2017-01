छत्तीसगढ़: दूध का पेमेंट ना मिलने से परेशान युवक ने की फांसी लगाने कोशिश

छत्तीसगढ़ के सरगुजा में महिला बाल विकास विभाग में सप्लाई किये दूध का पेमेंट नहीं मिलने पर सफ्लायर ने पेड़ पर चढ़कर एक घण्टे तक ड्रामा किया। मामला सरगुजा का है जहाँ पीड़ित महिला बाल विभाग में सफ्लाई का काम करता है और वहां से दूध का पेमेंट नहीं मिल पाने के कारण परेशान था। जहाँ आज विभाग से पेमेंट न होने और बार-बार घुमाने के कारण युवक कार्यालय के सामने आम के पेड़ पर चढ़ा और रस्सी से फंदा बनाकर लटकने का धमकी देने लगा। काफी मान मनऊअल के बाद युवक पेड़ से उतरा।

First Published on January 17, 2017 12:30 am