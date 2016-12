प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेगी भाजपा

नोटबंदी समेत कुछ अन्य मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष पर राहुल गांधी एवं कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी को चेताया कि उसके पास अगर कोई सबूत है तो सामने लाए। वरना रोज-रोज झूठे, बेबुनियाद और शर्मानाक आरोप लगाने पर वह कानून सम्मत कार्रवाई करने पर विचार करेगी। भाजपा ने कांग्रेस नीत पिछली यूपीए सरकार के दौरान हुए टूजी स्पेक्ट्रम, कोयला ब्लाक आबंटन समेत अन्य घोटालों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वालों की सबसे बड़ी संरक्षक रही है और ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई से वह तिलमिला गई है।लेकिन भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा-रोज रोज झूठे आरोपों से कांग्रेस पार्टी की परेशानी समझ में आती है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई सबूत हो तो सामने लाए। अगर नहीं हैं तो तरीके से बात करे। वरना बेबुनियाद आरोप लगने पर कानून के तहत जो कार्रवाई होती है, हम उस पर विचार करेंगे। राहुल गांधी और कांग्र्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रोज झूठ, रोज झूठ। लेकिन हम इन झूठे आरोपों से किसी तरह से विचलित या परेशान नहीं होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी अगर यह समझती है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर कांग्रेस समर्थित भ्रष्ट कारोबारियों व लोगों के खिलाफ कार्रवाई को धीमा करा पाएगी। तो यह कांग्रेस की मूर्खता है।

प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले, देश को लूटने वाले, परमिट-कोटा बांटने वाले आज परेशान हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं ताकि ऐसे भ्रष्ट लोगों का दर्द कुछ कम हो सके। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी एक बात समझ लें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और भ्रष्टाचार करने वालों व कालाधन के संरक्षकों, पोषकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बिजली मंत्री पीयूष गोयल के साथ प्रेस कांफ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाना आज कांग्रेस पार्टी की फितरत बन गई है। भ्रष्टाचार पर प्रहार से कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई है। हमारा स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने झूठे, बेबुनियाद और शर्मनाक आरोप इस कारण से लगाए कि सरकार कुछ कमजोर पड़ जाए।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के प्र्रवक्ताओं को यह समझना चाहिए कि यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है। इनकी परेशानी यह है कि मोदी सरकार की लोकप्रियता बढ़ रही है, प्रधानमंत्री ने देश को एक ईमानदार सरकार देने की पहल की, देहरादून समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी की रैली ऐतिहासिक रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की दूसरी परेशानी यह है कि रोज रोज मोदी सरकार कालाधन पनपाने वालों, कालाधन बढ़ाने वालों और भ्रष्ट्राचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। यह सरकार भ्रष्टाचार करने वालों और उन्हें मजबूती से सहारा देने वाले राजनीतिक दलों के सामने नहीं झुकेगी जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख है। प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वालों की सबसे बड़ी संरक्षक है। आय घोषणा योजना के तहत कालाधन की घोषणा करने वाले कारोबारी महेश शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के संबंध होने के कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम महेश शाह से पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमंत्री के संबंधों के कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं।

First Published on December 30, 2016 2:35 am