BJP ने लगाया सोशल मीडिया पर तिरंगे को अपमानित करने का आरोप

भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने बुधवार को सोशल मीडिया समेत कुछ लोगों पर राष्ट्रीय ध्वज को ‘अपमानित’ करने का आरोप लगाया और राज्य सरकार व पुलिस से इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने का अनुरोध किया। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रति किसी प्रकार के अपमान के खिलाफ अपील करते हुए कहा कि ऐसा करने वाले लोग ‘तमिल, यहां तक कि इंसान भी नहीं हो सकते।’ उन्होंने कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को ‘अपमानित’ करने के उदाहरण मिलने का दावा किया है और इस पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने एक बयान में कहा, ‘लोगों की भावनाएं व कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। वास्तविक अथवा आभासी दुनिया में राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करना स्वीकार नहीं है।’ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जाना चाहिए और जिन लोगों ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंच पर ऐसा किया है, उन्हें तुरंत इस प्रकार की पोस्ट हटा लेनी चाहिए।

सौंदरराजन ने कहा, ‘मैंने तमिलनाडु सरकार और पुलिस विभाग से किसी भी व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान रोकने का अनुरोध किया है। यदि वे लोग ऐसा करना जारी रखते हैं, तो उन्हें गंभीर रूप से दंडित किया जाना चाहिए।’ उन्होंने जल्लीकट्टू के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने वालों के संदर्भ में कहा, ‘युवाओं के बीच में घुसे राष्ट्र विरोधी लोगों ने एक अच्छे आंदोलन की दिशा बदल दी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 26, 2017 12:59 am