भाजपा के 250 कार्यकर्ता पंजाब को बताएंगे केजरीवाल सरकार की नाकामी

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी और केंद्रीय सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सोमवार को दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में 250 युवा कार्यकर्ताओं के एक जत्थे को पंजाब की जनता को दिल्ली में केजरीवाल सरकार की विफलताओं के बारे में बताने के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी खुद भी मोटरसाइकिल चलाकर आए। दिल्ली भाजपा के महामंत्री कुलजीत सिंह चहल व रविंद्र गुप्ता व उपाध्यक्ष जय प्रकाश भी कार्यक्रम में मौजूद थे। सुनील यादव के नेतृत्व में दिल्ली युवा मोर्चा के 250 युवाओं का यह जत्था पंजाब के उन 23 विधानसभा क्षेत्रों में सघन प्रचार करेगा, जहां से भाजपा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैैं। यादव ने कहा कि युवा मोर्चा का यह अभियान पंजाब में केजरीवाल का पोल खोल मिशन है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपके कंधों पर दिल्ली में ठप विकास की सही जानकारी पंजाब के लोगों तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पंजाब को बताना होगा कि केजरीवाल वहां के लोगों को तो नशा विरोधी अभियान चलाने के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में धड़ाधड़ बार व शराब की दुकानें खोल रहे हैं। तिवारी ने कहा कि युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को पंजाब की जनता को बताना होगा कि दिल्ली में विकास कार्य ठप हैं और केजरीवाल सरकार स्कूल-कॉलेजों में सीटें बढ़ाने, अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने, महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने, मुफ्त वाई-फाई व पानी देने, 8 लाख नई नौकरियां देने और झुग्गी व अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को विकास के रास्ते पर ले जाने के सपनों में से एक को भी पूरा करने में असफल रही है।

First Published on January 24, 2017 1:36 am