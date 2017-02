बीजेपी सांसद विनय कटियार ने अयोध्या में कहा- विकास, रोजगार, शिक्षा सब है लेकिन राम मंदिर के बिना सब बेकार

बीजेपी सांसद विनय कटियार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने राम मंदिर को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि यहां पर विकास, रोजगार, शिक्षा सब दी गई है लेकिन राम मंदिर के बिना ये सब बेकार है। एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर बनकर रहेगा।

देखें एएनआई ट्वीट

Yahan vikas,rozgaar,shiksha sab di gayi hai,lekin Ram Mandir ke bina sab bekar hai,Ram Mandir ban ke rahega:Vinay Katiyar,BJP MP in Ayodhya pic.twitter.com/l5q79pVSTA — ANI UP (@ANINewsUP) February 27, 2017

First Published on February 27, 2017 9:37 am