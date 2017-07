भाजपा सांसद रूपा गांगुली बोलीं- अपनी बहू-बेटियों को बंगाल भेजो, 15 दिन में हो जाएगा बलात्कार

भारतीय जनता पार्टी की सांसद रूपा गांगुली ने विवादित बयान दिया। शुक्रवार (14 जुलाई) को रूपा गांगुली ने कहा कि देशभर में अलग-अलग जगह रह रहे जो लोग पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार का समर्थन कर रहे हैं उनको अपने घर की किसी महिला को एक बार वहां भेजना चाहिए। रूपा ने दावा किया कि ममता की मर्जी के बिना वहां आने वाली किसी भी महिला का 15 दिन के अंदर बलात्कार हो जाएगा। रूपा गांगुली ने कहा कि जो लोग ममता का समर्थन करते हैं उनको अपनी बेटी, बहन, बहू या फिर बीवी को बंगाल भेजना चाहिए, 15 दिन रह गए बिना बलात्कार हुए तब आकर मुझे बताना।

बता दें बीते दिनों पश्चिम बंगाल में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के समय भी रूपा गांगुली सुर्खियों में रही थीं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में फैली साम्प्रदायिक हिंसा बढ़ते हुए बशीरहाट इलाके में पहुंच चुकी थी। वहीं इस हिंसा पर रूपा गांगुली के एक समर्थक ने उन्हें टैग करते हुए एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था। इस आपत्तिजनक ट्वीट पर खामोशी साधे रहने पर रूपा गांगुली की काफी आलोचना हुई थी। रूपा गांगुली के ट्वीट पर एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था, “बंगाल के हिन्दुओं का खून पानी हो गया है क्या ?? बंगालियों शास्त्र उठाओ नहीं तो कश्मीरी हिन्दू की तरह हो जाओगे।”

#WATCH TMC supporters from outside WB should send their women thr,challenge they will be raped within 15 days: BJP MP Rupa Ganguly (13.7.17) pic.twitter.com/SOWs1xBO46

— ANI (@ANI_news) July 14, 2017