बहुगुणा ने रावत को कानूनी नोटिस भेजा

भाजपा नेता विजय बहुगुणा ने उन पर और उनके परिवार पर एक विदेशी कंपनी के हितों के प्रचार का आरोप लगाने के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार को कानूनी नोटिस भेजकर उनसे बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की है। अपने वकील के जरिए रावत और कुमार को नोटिस भेजते हुए बहुगुणा ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने उनके और उनके परिवार वालों के खिलाफ ‘निराधार’ आरोप लगाने के लिए बिना शर्त सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो वे उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेंगे।

रावत के मीडिया सलाहकार और प्रवक्ता कुमार ने हाल में एक संवाददाता सम्मेलन में ‘लंदन स्थित एक कंपनी की कुल बिक्री 2011 में 50,000 पाउंड से नाटकीय रूप से बढ़कर अप्रैल 2013 में 25 करोड़ पाउंड’ होने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच की मांग की थी। बहुगुणा उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। इस संबंध में इंटरनेशनल कंसोर्टियम आॅफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कुमार ने आरोप लगाया था कि बहुगुणा के बेटे का संबंध उस कंपनी से है जिसकी लंदन स्थित यह कंपनी अनुषंगी थी। बहरहाल, बहुगुणा ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए इन्हें ‘निराधार’ बताया और कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत के निर्देश पर ही आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए उन्हें बदनाम करने के इरादे से ये आरोप लगाए गए।

First Published on January 7, 2017 1:03 am