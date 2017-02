वीडियो: कृष्ण-कन्हैया के बाद अब शिव अवतार में नजर आए लालू यादव के लाल तेज प्रताप यादव

अलग-अलग अंदाज और रंग-रूप के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव शिवरात्रि पर भी नए रूप में नजर आए। अपने सरकारी आवास पटना के तीन देशरत्न मार्ग पर उन्होंने शिवरात्रि के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें वो भगवान शिव के अवतार में नजर आए। उनकी बांसुरी की धुन के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम में डमरू के डमडमाहट के साथ-साथ हर-हर महादेव के जयकारे लगे। तेज प्रताप ने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर तस्वीरें पोस्ट कर लोगों को इसकी जानकारी दी है। फेसबुक पर एक अन्य पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने तीम मिनट का एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वो बाबा भोलेनाथ के अवतार में नजर आ रहे हैं। उनके फॉलोअर्स और फेसबुक फ्रेन्ड्स को उनका यह अवतार खूब पसंद आ रहा है। इस वीडियो को अबतक 20 घंटे में ही करीब सात हजार लोगों ने देखा है।

तेज प्रताप यादव के शिव अवतार का वीडियो देखिए:



इससे पहले तेज प्रताप यादव कभी अपने दोस्तों के संग स्वीमिंग पूल में तो सरस्वती पूजा पर जलेबी बनाते और जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण के रूप में बांसुरी बजाते नजर आ चुके हैं। इस साल नववर्ष के मौके पर भी वह कान्हा के अवतार में नजर आए थे। इस बार उन्होंने अपने को एक अलग अंदाज में पेश किया है। अलग-अलग मौकों पर खुद को खास अंदाज में पेश करना अब तेज प्रताप की विशेषता बन गई है।

शिवरात्रि पर बांसुरी बजाते तेज प्रताप यादव। शिवरात्रि पर बांसुरी बजाते तेज प्रताप यादव।

18 फरवरी को आईजीआईएमएस में शुरू हुए मेडिकल छात्रों के सेरेब्रेक्सिया कार्यक्रम के तहत बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भी तेज प्रताप अलग ही अंदाज में नजर आए थे। वहां भी उन्होंने बांसुरी बजाकर मेडिकल छात्रों का खूब मनोरंजन किया था। इसके अलावा उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि मैं यादव कुल से हूं और कन्हैया का वंशज भी हूं। तेज प्रताप यादव ने मोदी को यह जवाब इसलिए दिया था क्योंकि प्रकाश पर्व के दौरान पटना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज प्रताप पर तंज कसते हुए उन्हें कन्हैया कहकर संबोधित किया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 25, 2017 10:42 am