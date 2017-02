एक तरफ तो जहां सरकार ओलंपिक खिलाड़ियों को मेडल जीत कर आने पर करोड़ों रुपए का इनाम और सरकारी नौकरी देती है. वहीं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपना घर चलाने के लिए सड़कों पर चाय बेच रहे हैं। यह मामला बिहार के पटना का है जहां पर राजेंद्र नगर के रहने वाले दो भाई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होने के बावजूद चाय बेचने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें सरकार से किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाई है। यह दोनों भाई खेल में राष्ट्रीय स्तर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे लेकिन इनके पास न तो पैसा है और न ही अन्य कोई सुविधा इसलिए इन्हें चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करना पड़ रहा है।

इन दोनों भाईयों ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के नाम पर कई मेडल जीते हैं। यह दोनों भाई काजू और रोशन राजेंद्र नगर इलाके की गरीब बस्ती में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इन दोनों का घर इनके खेल की ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से भरा हुआ है। ये टॉफी और सर्टिफिकेट इन दोनों भाईयों के बेहतरीन खिलाड़ी होने की कहानी बयां करते हैं। इन दोनों भाईयों का सपना था कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश बिहार का नाम रोशन करें लेकिन गरीबी के कारण इन दोनों को अपना खेल छोड़कर घर का खर्चा चलाना पड़ रहा है।

इन दोनों भाईयों ने खो-खो और एथलेटिक्स के लिए खेलना शुरु किया था। अच्छा खेलते-खेलते दोनों ने राष्ट्रीय स्तर तक बिहार का नाम रोशन किया लेकिन सरकारी सुविधाएं न मिलने के कारण इनकी उड़ान यहीं पर थम गई और दोनों ने खेलना छोड़ दिया। रोशन ने एथलेटिक्स में स्टेट और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया हुआ है। वहीं काजू ने खो-खो में अपने अच्छे प्रदर्शन से अपनी पहचान बनाई। घर का खर्चा चलाने के लिए चाय की दुकान चला रहे दोनों भाई अब न तो खेल पा रहे हैं और साथी ही उनकी पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ रहा है।

First Published on February 28, 2017 10:39 am