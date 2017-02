नीतीश राज में बिहार एसएससी का पर्चा फिर हुआ लीक, 2 से 10 हजार रुपये में खरीद रहे परीक्षार्थी

बिहार कर्मचारी चयन आयोग आज फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह उसकी कार्यशैली है। आयोग आज विज्ञापन संख्या-06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है लेकिन उससे पहले परीक्षा का पर्चा लीक होने की अफवाह बाजार में जोर पकड़ रही है। बाजार में कई सेट में पर्चे बिक रहे हैं जिसकी कीमत 2000 से लेकर 10,000 रुपये तक है। इसकी खबर जैसै ही परीक्षार्थियों को लगी सबों में हड़कंप मच गया है।

पिछले रविवार को भी बिहार के कई शहरों में बिहार एसएससी की परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही कई प्रश्नों के सेट मार्केट में बिकने उपलब्ध हो गये थे। कई परीक्षार्थी हजारों रुपये देकर आंसर शीट खरीदते दिखे थे। परीक्षार्थियों ने भी परीक्षा के बाद खुद लीक पर्चे और उसके आन्सर शीट की सत्यता की पुष्टि की थी। गौरतलब है कि आयोग ने इंटर स्तरीय इस परीक्षा को चार चरणों में 29 जनवरी 2017, 5 फरवरी, 19 फरवरी और 26 फरवरी 2017 को आयोजित किया है।

ईटीवी के मुताबिक इस मामले में जब आयोग के सदस्यों से बात की गई तो सबों ने पल्ला झाड़ते हुए इसे महज कोरी अफवाह करार दिया है। पटना समेत राज्य के अन्य जगहों से भी बाजार में कई जगहों पर चोरी छिपे प्रश्न पत्र और आंसरशीट बेचे जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। मालूम हो कि परीक्षा से पहले ही शनिवार को पटना पुलिस के हत्थे इलेक्ट्रानिक डिवाइस लगे कपड़ों समेत काफी संख्या में परीक्षार्थियों के डिटेल भी लगे थे। पुलिस को अभी भी गरोह के सरगना की तलाश है।

First Published on February 5, 2017 11:32 am