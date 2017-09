पटना: डीएम का आदेश- मुहर्रम से पहले ही पूरा कर लिया जाए दुर्गा प्रतिमा विसर्जन

बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिकारी ने दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन को लेकर ऐसा निर्देश जारी किया है, जिस पर विवाद हो सकता है। पटना डीएम ने निर्देश दिया है कि मुहर्रम से पहले, यानी 30 सितंबर पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा पूजा पंडालों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया है। गौरतलब है कि बिहार से सटे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार मुहर्रम से पहले प्रतिमा विसर्जन को लेकर आदेश जारी कर कलकत्‍ता उच्‍च न्‍यायालय से फटकार खा चुकी है।

Patna: Direction issued by District Magistrate to complete #DurgaIdolImmersion by September 30.Mandatory to install CCTVs in pandals #Bihar

