नीतीश कुमार ने राहुल गांधी पर बनाया तेजस्वी के इस्तीफे का दबाव

बिहार में महागठबंधन में विवाद की खबरों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। उन्होंने राहुल से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करने की मांग की। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के जल्द से जल्द इस्तीफे का दबाव बनाया। 40 मिनट तक चली इस मुलाकात में उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तेजस्वी यादव के इस्तीफे को महागठबंधन की मजबूती और छवि के लिए जरूरी बताया। दोनों नेताओं के बीच महागठबंधन में मचे घमासान को लेकर चर्चा हुई। नीतीश कुमार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष से स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी अब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लालू प्रसाद यादव के परिवार का बचाव न करें। उन्होंने राहुल गांधी को उस दिन की याद दिलाई, जिस दिन उन्होंने लोकसभा में अध्यादेश की प्रति फाड़ी थी और 2013 में लाए गए प्रस्तावित विधेयक को दोषियों को बचाने की कोशिश करार दिया था। तब एक महीना पहले ही राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े मामलों में दोषी करार दिया गया था।

आज की मुलाकात में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से कहा कि सिर्फ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) दर्ज होना ही तेजस्वी यादव के इस्तीफे के लिए पर्याप्त वजह नहीं हो सकता। राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मुलाकात को जनता दल (एकी) ने आधिकारिक तौर पर सौजन्य मुलाकात बताया। बिहार में महागठबंधन में जद (एकी) और राजद के साथ कांग्रेस भी शामिल है। जद (एकी) के प्रवक्ता अजय कुमार आलोक के मुताबिक भ्रष्टाचार और तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार का रुख स्पष्ट है। महागठबंधन में शरीक दल के हिसाब से कांग्रेस को भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि विपक्षी एका बनी रहे और बिहार में महागठबंधन को टिकाए रखा जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में गठजोड़ बनाए रखना चाहती है। सिर्फ एफआइआर को किसी के इस्तीफे का आधार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्रीय मंत्री उमा भारती और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। उनसे इस्तीफे की मांग नहीं हो रही है।

राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद को समर्थन के पीछे अपनी पार्टी के रुख की जानकारी दी। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से कोई बात नहीं की। दोनों नेताओं की बैठक के दौरान बिहार कांग्रेस के प्रभारी सीपी जोशी भी मौजूद थे। नीतीश और राहुल गांधी की मुलाकात ऐसे समय में हुई जब तेजस्वी के नीतीश कैबिनेट में बने रहने को लेकर जद (एकी) और राजद के बीच गंभीर मतभेद हैं। इस विवाद की वजह से बिहार में महागठबंधन पर भी खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, वहीं नीतीश तेजस्वी के अपने कैबिनेट में बने रहने से असहज हैं। राहुल गांधी से मिलने के बाद शनिवार शाम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की विदाई में आयोजित रात्रिभोज में हिस्सा लिया। इस भोज में नव निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मोदी कैबिनेट के मंत्री और भाजपा नीत गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता भी पहुंचे। विपक्षी गठबंधन में नीतीश कुमार ऐसे अकेले मुख्यमंत्री हैं, जो इस रात्रिभोज के लिए दिल्ली आए।

First Published on July 23, 2017 2:30 am