RJD पर JDU ने कसी नकेल, कहा- 4 दिन का वक्त दिया, उसके बाद तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार लेंगे फैसला

बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने डिप्टी सीएम पर लगे आरोपों की सफाई के लिए राष्ट्रीय जनता दल को चार दिन का और वक्त दिया है, और कथित करप्शन के सारे मुद्दों पर जनता के सामने सफाई रखने को कहा है। अगर चार दिन में आरजेडी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लेती है तो जेडीयू इस मामले पर एक बार फिर से चर्चा करेगी। मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड ने इस मसले पर अहम बैठक की। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत लालू यादव के परिवार के सदस्यों पर हाल में केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने कई मामले में छापा मारा है। जनता दल यूनाइटेड की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जेडीयू नेता रमई राम ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को चार दिनों में इस देश को सफाई देनी चाहिए, जेडीयू चार दिन बाद फिर से इस मामले पर चर्चा करेगी। वही पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि हम गठबंधन का पालन करना जानते हैं, उम्मीद है जिन पर आरोप लगे हैं वो तथ्य पब्लिक डोमेन में रखेंगे।

After 4 days we will discuss it again: JDU’s Ramai Ram on Tejashwi Yadav pic.twitter.com/H9783j3pbv

— ANI (@ANI_news) July 11, 2017