चार साल में पहली बार नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं को भेजा चूड़ा-दही खाने का न्योता

बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने शनिवार को मकर संक्रांति के मौके पर विपक्षी दल भाजपा के नेताओं को लंच का न्योता दिया है। जून 2013 में दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट जाने के बाद चार साल में पहली बार है यह निमंत्रण मिला है। इस लंच में चूड़ा, दही, तिलकुट, मिठाई के अलावा सब्जी होती है। हर साल इस भोज के आयोजक बिहार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह होते हैं। माना जा रहा है कि नारायण सिंह ने नीतीश कुमार की सहमति के बाद भाजपा को निमंत्रण दिया है।

यह न्योता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी फैसले को दिए समर्थन देने के बाद आया है। बदले में पीएम मोदी ने भी बिहार में शराब बंद करने के नीतीश के फैसले की तारीफ की थी। हालांकि बिहार भाजपा के कुछ नेताओं ने निषेध कानून में कड़े प्रावधानों को लेकर जेडीयू का विरोध किया था। उन्‍होंने इसे ‘काला कानून’ तक बताया था। हालांकि भाजपा अब राज्‍य सरकार द्वारा शराबबंदी के समर्थन में 21 जनवरी को प्रस्‍तावित विश्‍व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला का समर्थन कर रही है।

जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस निमंत्रण को सकारात्मक राजनीति की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा है जरूरी नहीं है कि इस तरह के कदम में राजनीतिक लाभ छिपा हो। बता दें कि हाल ही में गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जेडीयू के करीबी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ग्राउंड पर बैठे नजर आए थे। राजद सुप्रीमो के साथ इस व्यवहार को लेकर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा है कि इससे जनता में गलत संदेश गया है। लोगों ने इसे पसंद नहीं किया है। इस व्यवस्था को देखना मुख्यमंत्री का काम था।

First Published on January 13, 2017 8:44 am