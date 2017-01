लालू को मंच पर जगह नहीं मिलने की वजह नीतीश बताएं: भाजपा

भाजपा ने शनिवार को इस आरोप को खारिज कर दिया कि प्रकाश पर्व के दौरान मंच पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद को सीट नहीं दिए जाने के पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का हाथ था। इसके साथ ही उसने महागठबंधन में विवाद को हवा देने का प्रयास करते हुए नीतीश कुमार सरकार पर दोष मढ़ा। वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्होंने लालू प्रसाद और उनके दो मंत्री पुत्रों के नाम मंच पर बैठने के लिए भेजा था… जब नाम ही नहीं भेजे गए तो पीएमओ द्वारा उनके नाम हटाए जाने का सवाल कहां से पैदा होता है। सुशील मोदी का यह जवाबी हमला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी की ओर से पीएमओ पर दोषारोपण किए जाने के बाद हुआ है।

चौधरी ने राजद के वरिष्ठ नेताओं को मंच पर स्थान नहीं दिए जाने के लिए पीएमओ पर आरोप लगाया था। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि संभवत: लालू प्रसाद का नाम पीएमओ को इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि वे चारा घोटाले में अभियुक्त हैं और यह एक सरकारी कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री की इच्छा होती तो वे प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने के लिए उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वरिष्ठ कांग्रेस मंत्री अशोक चौधरी का नाम भेज सकते थे।

First Published on January 8, 2017 2:59 am