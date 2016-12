बिहारः पान मसाला व्यापारी ने बैंक में जमा किए दो करोड़ तो पड़ा आयकर का छापा, कारोबारी को आ गया हार्ट अटैक

बिहार के सुपौल में आयकर विभाग की टीम ने एक पान मसाला व्यापारी के 10 गोदामों पर छापा मारकर सील की दिया। इसके अलावा व्यवसायी रघुनाथ चौधरी के खाते में दो दिन में कथित तौर पर 2 करोड़ रूपये जमा कराए गए। आयकर विभाग ने गड़बड़ी की आशंका होने के चलते व्यापारी के यहां छापेमारी की। मंगलवार को पुलिस ने एक गुप्त जगह पर उससे पुछताछ भी की।

बताया जा रहा है कि व्यवसायी के खाते में एक ही में 1 करोड़ 94 लाख रूपये जमा किए कराए गए। रघुनाथ स्टोर के हिसाब देखने पर कई गड़बड़ियां सामने आई। जांच से पहले आयकर विभाग को रघुनाथ के दो ही गोदामों की जानकारी थी लेकिन छापेमारी के दौरान रघुनाथ के 10 गोदाम होने की बात सामने आई। फिलहाल विभाग ने रघुनाथ के इन सभी गोदामों को सील कर दिया है।

आयकर विभाग को इस बात की भी आशंका है कि रघुनाथ के और भी गोदाम हो सकते हैं। वहीं छापेमारी देखकर रातभर पुछताछ होने के दौरान रघुनाथ चौधरी को हार्ट अटैक आ गया। जिसके बाद उसे फौरन सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आयकर विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि 7 और 8 दिसंबर को रघुनाथ के खाते में 2 करोड़ जमा कराए गए। जिसमें 1 करोड़ 94 लाख एक ही दिन में जमा हुए। बाकी के पैसे बाद में जमा कराए गए।

उन्होंने ने बताया कि एक व्यवसायी का एक दिन का कारोबार 20 से 25 लाख रूपए के आसपास होता है। इसी गड़बड़ी के चलते यह छापेमारी की गई है। उन्हें शक है कि व्यवसायी रघुनाथ के और भी गोदाम हो सकते हैं जिसका पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा यह भी पता किया जा रहा है कि एसबीआई के अलावा रघुनाथ के और कितने खाते हैं इसकी भी जांच चल रही है। नोटबंदी के बावजूद पैसों की गड़बड़ी होने के ऐसे मामले सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है।

First Published on December 21, 2016 10:33 am