शहाबुद्दीन के नाम पर दी राजदेव रंजन की पत्नी को धमकी, कहा- केस वापस लो नहीं तो टुकड़े-टुकड़े कर देंगे

बिहार के बहुचर्चित पत्रकार राजदेव रंजन के हत्याकांड के बाद अब उनकी पत्नी आशा रंजन को जान से मारने की धमकी मिली है। 26 दिसंबर की रात उन्हें किसी ने फोनकर जान से मारने की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद आशा रंजन काफी डर गई थी जिसके बाद उन्होंने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कराई।

आशा रंजन ने बताया कि 26 दिसंबर की रात उन्हें मोबाइल पर अज्ञात शख्स का फोन आया उसने शख्स ने उनसे पूछा कि तुम शहाबुद्दीन को जानती हो। आशा रंजन के हां कहने पर उस शख्स ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि यह सारा नाटक बंद करो। उस शख्स ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट वाला केस जल्द से जल्द वापस लेने को कहते हुए कहा कि उस केस को वापस ले लो वरना इतने टुकड़े किए जाएंगे की कोई पहचान नहीं पाएगा।

आशा रंजन ने एएसी से मदद सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें जो सुरक्षा मिली है वो नाम मात्र की है। वहीं एएसपी अरविंद गुप्ता ने बताया कि आशा रंजन ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि 13 मई 2016 को जब पत्रकार राजदेव रंजन अपने आॅफिस से घर लौट रहे थे इस दौरान कुछ अपराधियों ने को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि राज्य सरकार की अनुशंसा पर इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है।

इस मामले में आशा रंजन ने आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर साजिश्कर्ता होने का आरोप लगाया था जो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बदं है। इससे पहले आशा रंजन ने शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने को लेकर भी याचिका दायर की थी। बता दें कि सीवान में हुए इस मर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।

