बिहार: नीतीश कुमार सरकार लीज पर लेगी अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर, 5 साल में खर्च होंगे 93 करोड़

बिहार सरकार से वीवीआईपी गतिविधियों के लिए अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर किराए पर लेने का फैसला किया है। बताया जा रहा कि बहुत से हेलिकॉप्टर पुराने हो चले हैं जिसके बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किराए पर लिए जाने वाले इन 7+2 हेलिकॉप्टर पर पांच सालों में करीब 93.15 करोड़ रूपये का खर्च आएगा।

सूत्रों की माने तो वीवीआईपी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी हेलिकॉप्टर 30 साल पुराने हो चुकें हैं। इससे पहले भी राज्य सरकार हेलिकॉप्टर खरीदने का प्रयास कर चुकी हैं लेकिन तब इस सौदे पर बात नहीं बन पाई। पूर्व प्रधानमंत्री के प्रयास के बाद ही बिहार और उतर प्रदेश सरकार के लिए छ सीट की क्षमता डॉफिन मॉडल के दो—दो हेलिकॉप्टर खरीदे गए थे।

जबकि मध्यप्रदेश के लिए एक ही हेलिकॉप्टर खरीदा गया है। दूसरे राज्यों में भी वीवीआईपी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टरों का यही हाल है। वहीं बिहार का एक हेलीकॉप्टर एक दुर्घटना में पहले ही नष्ट हो चुका है। बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील को लेकर पिछले काफी समय से राजनीति गरमाई हुई है। जिसको लेकर संसद में भी कई बार हंगामा हो चुका है।

गौरतलब है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों का सौदा हुआ था। यह सौदा करीब 3600 करोड़ में हुआ था लेकिन इस सौदे में घोटाले की बात सामने आने के बाद सरकार ने इस सौदे को रद्द कर दिया। इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी सहित 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसमें मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से भी कई बार पूछताछ हुई। अगस्ता वेस्टलैंड में कथित तौर पर 360 करोड़ रूपये की रिश्वत की बात समाने आने के बाद यूपीए सरकार ने इस डील को रद्द कर दिया था।

First Published on December 22, 2016 11:44 am