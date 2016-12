बिहार: ग्राहकों के खाते से मृत पिता और परिजनों के अकाउंट में पैसे डालकर बैंककर्मी ने की 80 लाख की धोखाधड़ी

मृत पिता के खाते में पैसे का ट्रांसफर किया (File Photo of Bank)

बिहार के मुजफ्फरपुर की आइसीआइसीआइ बैंक की शाखा में 80 लाख रूपये की गड़बड़ी का मामला सामाने आया है। इस मामले में बैंक शाखा के आउटसोसिंग कर्मचारी अमित कुमार ने अपने मरे हुए पिता के बैंक खाते को चालू रख कर 80 लाख रूपये का फर्जीवाड़ा किया। बताया जा रहा है कि अमित के पिता विंदेश्वर प्रसाद की मृत्यु दो साल पहले हो गई थी। इसके बावजूद उसने अपने पिता के खाते को चालू रख उसमें करीब 80 लाख, 75 हजार, 109 रुपये का फर्जीवाड़ा किया।

ग्राहकों की शिकायत के बाद अमित का यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। अमित ग्राहकों के चेक को लेकर बैंक से क्लीरियरेंस के बाद उसकी एंट्री कंप्यूटर में करता था। इसके बाद बैंक से इसके बाद ग्राहकों की मांग पर राशि का भुगतान किया जाता था। अमित अपने इस काम को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर के सॉफ्ट वेयर में छेड़छाड़ कर असली ग्राहकों की जगह अपने परिजनों और अन्य फर्जी लोगों के नाम पर चेक जमा कर पैसे निकालता था।

वहीं इस मामले का खुलासा होने के बाद अमित ने बैंक आना बंद कर दिया। इस मामले की जांच की जा रही है। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। शुरूआती जांच में पता चला कि की अमित ने करीब 12 लोगों के खाते को अपने इस फजीवाड़े के लिए इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि उसने अपने दो साल पहले मृत पिता के खाते में भी पैसे का ट्रांसफर किया था। जोकि इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात है।

पुलिस ने ग्राहकों की शिकायत के बाद अमित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। इस मामले की जांच मिठनपुरा थाने के दारोगा सुजीत कुमार कर रहे हैं और उन्होंने कई अहम सबूत भी इक्कठा किए हैं।

First Published on December 30, 2016 11:56 am