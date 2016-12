बिहार: एटीएम में पैसा भरने जा रही कैश वैन से बीच रास्ते में गायब हुए 2000 के नए नोटों में आठ लाख रूपये

बिहार के बाढ़ जिले से कैश वैन से पैसे गायब होने का एक अनोखा मामला समाने आया है। एसआईएस एजेंसी के कर्मचारी एटीएम में पैसा डालने के लिए निकले थे लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी की कैश वैन से आठ लाख रूपये गायब हो गए। यह सब कैसे हुआ अब तक इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा है। कंपनी के सुपरवाईजर राजू कुमार इस मामले की लिखित शिकायत दर्ज करा दी है।

बताया जा रहा है कि एसआईएस सर्विसज के तीन कर्मचारी एसबीआई की मुख्य शाखा से कैश लेकर निकले थे। इन तीनों कर्मचारियों को एटीएम में पैसा अपलोड करना था। यह तीनों स्टेट बैंक से 50 लाख रूपये विड्रा करवा कर निकले थे। जिसमें 48 लाख के नए नोट थे और बाकी के 2 लाख रूपये 100 के नोट के थे। सुपरवाईजर राजू कुमार ने बताया कि उन्हें कर्मचारियों का फोन पर घटना की जानकारी दी।

कर्मचारियों ने उन्हे बताया कि वह बैंक से कैश लेकर सीधा बैंक के बाहर खड़ी कैश वैन के पास पहुंचे जिसे देखकर वह लोग दंग रहे गए। उन्होंने देखा की वैन में रखे बैग की चेन खुली हुई है और उसमें से कैश गायब है। इसके बाद उन्होंने कैश गिना तो उसमें से 2 हजार के 400 नए नोट गायब थे जोकि 8 लाख रूपये थे। वहीं इस मामले की सूचना मिलने के बाद राजू कुमार वहां पहुंचे और इस बाबत पुछताछ की लेकिन कोर्इ सुराग न मिलने पर हताश हो गए।

चोरी की इस घटना से परेशान सुपरवाईजर राजू कुमार सहित तीनों कर्मचारी परेशान है। कुछ भी पता न लगने पर सुपरवाईजर राजू कुमार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। वहीं शिकायत दर्ज होने के साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुटी गई है और इन सभी को उम्मीद है कि जल्द ही इस चोरी को अंजाम देने वाले लोगों का पता चल पाएगा।

First Published on December 21, 2016 11:40 am