रोक के बावजूद बिहार पुलिस ने किया था गिरफ्तार, हाई कोर्ट ने पूछा- कोर्ट के आदेश से ऊपर किसका आदेश?

अदालत के आदेश के बावजूद बिहार की राजधानी पटना स्थित एम्स अस्पताल के पूर्व निदेशक गिरीश कुमार सिंह को गिरफ्तार किए जाने पर हाई कोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस से पूछा है कि “जब पूर्व निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक लगी थी तो उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया? पुलिस के लिए अदालत के आदेश से भी जरूरी कौन सा आदेश होता है?” बिहार पुलिस को हाई कोर्ट को दो हफ्ते में जवाब देना है।

बिहार पुलिस ने निचली अदालत के आदेश के बावजूद पटना स्थित एम्स अस्पताल के पूर्व निदेशक गिरीश कुमार सिंह को 14 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के समय सिंह ने जब पुलिस को निचली अदालत द्वारा लगाई गई रोक की याद दिलाई तो पुलिस ने कहा कि उनके पास “ऊपर से ऑर्डर” हैं। सिंह अपने सहकर्मी दलित डॉक्टर के उत्पीड़न के आरोपी हैं। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी।

गिरीश कुमार सिंह की याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाई कार्ट की जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और जस्टिस संजय प्रिया की खंडपीठ ने मामले में आईजी (कमजोर वर्ग) अनिल किशोर यादव, डीआईजी (सीआईडी) विनोद चौधरी, एससी-एसटी थाने के थानेदार रामशोभित और एससी-एसटी थाने के जांच अधिकारी कमलेश सिंह को अदालत के आदेश की अवमानना का प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। अदालत ने इन सभी पर आपराधिक मामला चलाए जाने का आदेश दिया है। सिंह का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें हथकड़ी पहनाकर अदालत ले गई और उनके साथ बदसलूकी भी की गई।

वहीं सिंह पर आरोप है कि उन्होंने एम्स के अपने सहकर्मी अशोक कुमार के संग अभद्र व्यवहार किया। सिंह ने बाद में अशोक कुमार को पद से हटा भी दिया था। घटना के बाद सिंह पर एसटी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिंह और कुमार के बीच कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ था।

First Published on December 21, 2016 11:21 am