कृष्ण की तरह बंसी बजाने वाले लालू के बेटे तेज प्रताप ने सरस्वती पूजा पर खुद बनाकर भक्तों को खिलाई जलेबी

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अब ‘हलवाई’ के रूप में नजर आए हैं। तेज प्रताप ने अपने घर पर सरस्वती पूजा की, इस दौरान वे हलवाई के रूप में नजर आए। उन्होंने अपने हाथ से जलेबियां बनाई हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तेज प्रताप ने अपने घर पर सरस्वती की पूजा के दौरान छात्र राजद की पूरी टीम के साथ हवन और आरती की। इसके साथ ही इस पूजा में शामिल होने वाले सभी लोगों को खुद ही खाना परोसा। तस्वीरों में वे पूजा में शामिल हुए श्रद्धालुओं को अपने हाथों से दही पूरी और जलेबी परोसते हुए दिखाई दिए।

बता दें, तेज प्रताप के पहले भी कई रूप सामने आ चुके हैं। इससे पहले तेज प्रताप बांसुरी बजाते हुए कन्हैया के रूप में नजर आए थे। इसके अलावा के पटना की सड़कों पर घोड़े दौराते और गौशाला में कृष्ण के रूप में दिखे थे। साथ ही वे गर्मियों में स्विमिंग पूल में भी मस्ती करते हुए और उनकी गौसेवा की तस्वीरें भी मीडिया में आई थीं।

तेज प्रताप यादव ने सरस्वती पूजा अपने घर पर ही आयोजित की थी। इस दौरान छात्र राजद की पूरी टीम मौजूद थी। स्वास्थ्य मंत्री ने छात्र राजद के साथ मिलकर आरती, पूजा और हवन करने के बाद हाथ जोड़कर पंडितों द्वारा सुनाई जाने वाली कथा को सुना।

मंत्री तेज प्रताप यादव पिछले साल अगस्त महीने में भी हलवाई के रूप में नजर आए थे। 4 अगस्त, 2016 को तेज प्रताप यादव विधानसभा कैंटीन पहुंचे थे और वहां खुद से मिठाई बनाने लगे थे। कैंटीन में तेजप्रताप यादव ने गाजा मिठाई खुद बनाई। दरअसल, वे वहां बन रही खाद्य सामग्री का जायजा लेने गए थे। वे देख रहे थे कि वहां सब ठीक है या नहीं। तेजप्रताप को कैंटीन में गंदगी मिली थी। इस पर उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि वहां साफ-सफाई रहनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी कई तरह के निर्देश दिए थे।

वीडियो- लालू प्रसाद यादव ने कुछ इस तरह किया हेमा मालिनी के लिए अपने प्यार का इज़हार

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 2, 2017 10:40 am