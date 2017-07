सीबीआई द्वारा बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार की शाम को उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जब नीतीश कुमार ने इस मामले पर तेजस्वी यादव से सफाई मांगी तो उन्होंने अपने पिता और आरजेड़ी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, वकीलों और अन्य नेताओं द्वारा समझाई गई दलीलें मुख्यमंत्री के सामने रख दीं। ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने किसी मामले पर अकेले में बातचीत की है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखा, जो कि उन्हें अपने पिता लालू, वकील और आरजेडी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें समझाया था।

नीतीश और तेजस्वी की इस मुलाकात के बाद से यह कयास लगने शुरु हो गए हैं कि लालू के बेटे से इस्तीफा ले लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच यह मीटिंग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गठबंधन सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने रखवाई थी। पिछले दिनों तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई थी। लालू यादव समेत कई आरजेडी नेताओं ने तेजस्वी के इस्तीफा देने से साफ इंकार कर दिया था। राजद के एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया है कि आरजेडी के पास 80 सीटें हैं। महागठबंधन में वही होगा जो हम चाहेंगे।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू की ओर से कहा गया कि पार्टी को सरकार से हटने में 5 मिनट का भी समय नहीं लेगा। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर हमेशा से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते आए हैं। इससे किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। विवाद बढ़ने के बाद महागठबंधन में तीसरी सहयोगी कांग्रेस को हस्तक्षेप करना पड़ा। गौरतलब है कि 7 जुलाई को लालू प्रसाद यादव के पटना स्थित घर तथा अन्य ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। सीबीआई ने कहा था कि लालू ने केंद्रीय रेलमंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग कर कीमती ज़मीन-जायदाद तेजस्वी यादव सहित अपने बच्चों के लिए कौड़ियों के भाव खरीदीं। सीबीआई कार्रवाई के विरोध में लालू यादव ने पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधा था। विपक्षी पार्टियों ने भी उनका समर्थन किया था।

First Published on July 19, 2017 11:33 am