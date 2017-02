बिहार इंटर टॉपर्स घोटाले में रुबी राय के पिता गिरफ्तार, एसआईटी ने घर की कुर्की जब्ती भी की

बिहार इंटर टॉपर घोटाला मामले में एसआईटी की टीम ने शनिवार को रूबी राय के पिता अवधेश राय को गिरफ्तार किया है। एसआईटी की टीम ने अवधेश राय को वैशाली के हाजीपुर से गिरफ्तार किया है। शनिवार को पटना एसआईटी की टीम रुबी राय के घर कुर्की जब्ती करने पहुंची थी। जिसके बाद रुबी राय झल्ला गई और तमाशा करने लगी। इस दौरान वहां काफी संख्या में लोग जुट गए जिससे एसआईटी को कार्रवाई करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक, कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने पहुंची एसआईटी की टीम से रुबी ने बदसलूकी की और उन्हें बाहर निकल जाने को कहा लेकिन एसआईटी टीम ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी और उसके पिता अवधेश राय को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि इंटर आर्ट्स की टॉपर बनी रूबी राय रिजल्ट निकलने के बाद मीडिया में दिए एक बयान से काफी सुर्खियां बटोरी थी। पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस बोलेने वाली रूबी के साथ इस घोटाले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।

जांच के बाद टॉपर घोटाला इतना बड़ा निकला कि इस मामले में बिहार बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर, उनकी पत्नी उषा सिन्हा और विशुन रॉय कॉलेज के बच्चा राय सचित दर्जनों लोगों को जेल जाना पड़ा। मामले की जांच एसआईटी कर रही है और कई लोग अभी जेल के अंदर हैं।

First Published on February 12, 2017 11:05 am