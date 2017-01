नीतीश कुमार के राज में बदमाशों ने भाजपा विधायक से मांगी रंगदारी, नहीं दी तो दिनदहाड़े उन्हीं पर कर दी फायरिंग

बिहार में भाजपा के एक विधायक से रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। यह मामला राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर का है। वहां के भाजपा विधायक रणविजय सिंह ऊर्फ लल्लू मुखिया से पहले तो बदमाशों ने रंगदारी मांगी और जब विधायक जी ने रंगदारी देने से मना किया तो बदमाशों ने उनके होटल पर फायरिंग शुरू कर दी और विधायक को जान से मारने का प्रयास किया।

इस घटना से पूरे बख्तियारपुर और आस पास के इलाके में तनाव है। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घटना के बारे में पीड़ित विधायक रणविजय सिंह ने बताया कि जब वे अपने होटल के पास बैठे थे तभी पांच अपराधियों ने पहले उन पर फायरिंग की फिर रंगदारी की मांग की।

ईटीवी के मुताबिक मामले में एएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, पुलिस शुरुआती जांच में मामले को आपसी वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखते हुए सघन पड़ताल कर रही है। बख्तियारपुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक नगर है।

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले सिखों के दसवें गुरू गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती पर आयोजित प्रकाश पर्व के मद्देनजर की गई तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था से प्रसन्न होकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीतीश सरकार के कामकाज की तारीफ की थी लेकिन उसके बाद से फिर से असामाजिक तत्वों ने राज्य में अव्यवस्था फैलानी शुरू कर दी है।

First Published on January 27, 2017 10:32 am