आरजेडी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सुरक्षाकर्मियों द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। एएनआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में डिप्टी सीएम के सुरक्षाकर्मी पत्रकारों के साथ कथित तौर पर मारपीट और उनका कैमरा छीनते हुए नजर आ रहे हैं। खबर के अनुसार घटना तब घटी जब तेजस्वी कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेने के बाद विधानसभा से बाहर आ रहे थे। सुरक्षाकर्मियों पर आरोप हैं कि उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई के पत्रकारों के साथ धक्का-मुक्की की और कथित तौर पर मारपीट भी की। हालांकि 56 सेकंड के वीडियो में ये साफतौर पर नजर आ रहा है कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी किस बात हुई। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अल्टीमेटम पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझ पर एफआईआर राजनीतिक साजिश है। ये हमारे गठबंधन को तोड़ने की साजिश है। मुझे पिछड़ा होने की सजा दी जा रही है। बता दें कि लालू यादव के घर पर छापेमारी के बाद पहली बार बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे तेजस्वी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 28 साल के नौजवान से डरते हैं ये लोग। इस दौरान तेजस्वी ने आगे कहा कि विपक्ष जिन आरोपों की बात कर रहा है तब उनकी उम्र महज 14 साल थी। ऐसे में क्या 14 साल की उम्र घोटाला करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर झुकने वाली नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम जनता के बीच जाएंगे।

बीते मंगलवार (11 जुलाई, 2017) जेडीयू की तरफ से तेजस्वी को चार दिन का अल्टीमेटम देने के बाद राज्य सरकार की बुधवार (12 जुलाई, 2017) को अहम बैठक हुई। बैठक में तेजस्वी के साथ कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। खबरों के अनुसार जेडीयू के अल्टीमेटम के बाद अब महागठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि जेडीयू ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर पद छोड़ने का कोई औपचारिक दवाब नहीं बनाया है। लेकिन पार्टी ने जरूर साफ कर दिया है कि तेजस्वी को अपने लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब जरूर देने चाहिए।

#WATCH Media persons manhandled by security personnel of Tejashwi Yadav at Bihar Secretariat (Patna) pic.twitter.com/efMDg7QdQ2

— ANI (@ANI_news) July 12, 2017